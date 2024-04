„Hier wird man als Mensch gesehen und behandelt“

Immer mehr Menschen brauchen Hilfe

„Die Lage obdachloser und armutsbetroffener Menschen wird sich auch in den kommenden Monaten verschärfen. Wohnungslosigkeit wird insgesamt mehr Menschen betreffen. Schon jetzt sehen wir, dass Menschen, die zu uns kommen, zum Teil in sehr schlechter Verfassung sind, finanziell wie gesundheitlich“, so Geschäftsführerin Daniela Unterholzner.