Tipps: So sieht ein schwarzes Outfit nicht fad aus

Mit den frischen Frühlingsfarben rückt Schwarz oft in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn Looks in der dunklen Nichtfarbe sind auch im Frühling immer eine gute Wahl – und sicherlich nicht fad! Wir haben die Tipps, damit Ihre All-Black-Styles so aufregend werden wie jene von Heidi Klum, Kristen Stewart und Co.