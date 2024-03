Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Ilzer: „Salzburg ist eine Machtdomäne“

Die Situation ist vergleichbar mit jener vor einem Jahr. Damals griff Sturm in Runde 26 ebenfalls nach der Tabellenführung, musste sich zu Hause aber 0:2 beugen. „Wir sind aber nach wie vor in einer riesen Underdog-Rolle und brauchen am Sonntag eine riesen Leistung“, erinnerte Sturm-Trainer Christian Ilzer am Freitag. „Salzburg ist eine Machtdomäne, der wir möglichst lange das Wasser reichen wollen.“