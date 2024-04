Raketenwerfer defekt: Dänemark sperrt Meerenge

In der Gegend findet Marineübung statt

Der Werfer sei aktiviert worden und habe dann nicht mehr deaktiviert werden können. „Bis die Raketenabschussrampe deaktiviert ist, besteht das Risiko, dass die Rakete abgefeuert wird und noch mehrere Kilometer weit fliegen kann“, hieß es in der Erklärung. In der Region war gerade ein Marinemanöver in Gange.