Nur 6 Prozent der Deutschen rechnen mit EM-Triumph

Nach den Testspiel-Siegen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) gibt es zwar einen positiven Trend in der öffentlichen Wahrnehmung des deutschen Fußball-Nationalteams. Der Glaube der Menschen in Deutschland an einen Heim-Titel bei der EM im Sommer hält sich jedoch weiter in Grenzen. Nur sechs Prozent rechnen fest mit einem Triumph des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab.