Zams: Bildungszentrum St. Vinzenz hat neue Chefin

In Zeiten von Mitarbeitermangel im Bereich Pflege gewinnen Ausbildungsstätten immer mehr an Bedeutung. So auch das St. Vinzenz Bildungszentrum (BiZ) in Zams, die zentrale Ausbildungseinrichtung des Krankenhauses mit allen verschiedenen Facetten des Pflegeberufes. Nach turbulenten Zeiten im Jänner, die in der Trennung von der Direktorin gipfelten, gibt es nach interimistischer Führung nun seit 2. April eine Nachfolgerin: Margarethe Achenrainer heißt die neue Frau an der Spitze.