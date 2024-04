8:1! Österreichs U19-Frauen feiern Kantersieg

Bereits in der ersten Minute brachte Hannah Fankhauser die Elf von Trainer Hannes Spilka in Führung. Den Ausgleich von Valentina Dubravica (38.) konterte Ojukwu mit zwei Toren vom Elfmeterpunkt (41., 44.). Fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Chiara D‘Angelo zum 4:1, in der 69. Minute legte Valentina Mädl das 5:1 nach. Danach hatte die eingewechselte Ziletkina ihren großen Auftritt, sie steuerte durch Tore in der 76. Minute und zweimal in der Nachspielzeit einen Hattrick zum 8:1-Endstand bei.