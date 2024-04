Betrüger prellte Verkäufer von Luxus-Villen

Tatverdächtiger nahm Reißaus

Dass es in Österreich nun brenzlig für ihn werden könnte, war dem Doppelstaatsbürger offenbar bewusst. Er flüchtete nach Italien, wo er aufgrund eines Europäischen Haftbefehls Anfang März aber festgenommen wurde. Doch das scheinbar Unmögliche gelang ihm: Kurz vor seiner Auslieferung nahm er Reißaus! Seine Flucht dauerte allerdings nicht lange. Denn nach einem anonymen Hinweis an die Polizei stand fest, dass er es sich in einem Hotel in der Südsteiermark bequem gemacht hatte. Am 29. März wurde er festgenommen, in der Justizanstalt Graz-Jakomini hat er nun ein etwas unkomfortableres Zimmer bezogen. Ob er deswegen sein Schweigen noch nicht gebrochen hat?