Ostern im Heiligen Land in Zeiten des Gaza-Krieges

Schon der vergangene Palmsonntag: Immer wieder blitzt die Sonne durch die Wolken. Dann leuchtet kurz die goldene Kuppel des Felsendoms auf. Ein Meer aus grünen Palmblättern wogt über den Gläubigen, die vom Ölberg durch enge Gassen im Zickzackkurs hinunter zum Löwentor in die Altstadt von Jerusalem ziehen. Vielleicht sind es tausend diesmal. Nicht so wenige wie befürchtet, aber doch viel weniger als in vergangenen Jahren. „Ein Ostern mit angezogener Handbremse“, sagt Abt Nikodemus Schnabel von der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion.