Kraft, Lamparter, Hayböck: Saisonfinale auf Piste

Erlebnis um 2222 Euro ersteigert

Etwas aus der Reihe tanzte hingegen Richard Damberger aus dem Waldviertel in Niederösterreich. Für ihn war dieses besondere Saisonfinale Neuland, er ersteigerte es im Zuge von Licht ins Dunkel – und zwar um exakt 2222 Euro. „Ich kannte Stefan Kraft, Johannes Lamparter sowie Michael Hayböck bisher nur aus dem Fernsehen und wollte wissen, ob sie im echten Leben auch so bodenständig sind. Seit heute weiß ich, dass sie tatsächlich so sind und das ist sehr beeindruckend“, schwärmte Damberger, Inhaber der Waldviertler Genusskuchl in Horn.