Kärnten Start-up-Ticket für Livemusik-Plattform

Kärntner Hotelier als Mentor

Auch wenn dennoch kein Investment für den Steirer herausgesprungen ist, hat er mit dem erfolgreichen Hotelier Bernd Hinteregger einen wichtigen Fan bzw. Unterstützer gewonnen. „Er hat ein Herz für Musik, und hat mir ein Kärnten Start-up-Ticket vergeben. Herr Hinteregger ist nun quasi mein Mentor, und hat mich seit der Aufzeichnung mit seinem riesigen Netzwerk, vor allem in der Tourismusbranche, schon sehr unterstützt“, so der Musiker, der sich einen zweiten Firmenstandort in Kärnten sehr gut vorstellen kann.