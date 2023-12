„Livecheck“: Privat-Konzert per Mausklick buchen

„Krone“: Wie kam es eigentlich zur Idee „Livecheck“?

Andreas Schlintl: Die Idee kam mir nach meiner Hochzeit. Zu dieser Zeit war ich selbst im Umbruch meines musikalischen Wirkens und fragte mich, wieso ich mich bei den Veranstaltern anbieten soll - und nicht umgekehrt. Derjenige, der eine Band braucht, weiß doch am ehesten, was er bevorzugt. Die meisten Musiker müssen sich anbieten, um an Aufträge zu kommen. Sprich: Man ruft Lokale an, verschickt Mails an mögliche Interessenten, stellt sich mit seiner Band auf diverse Messen vor - und hofft darauf, gebucht zu werden. So kann sich der Künstler auf seine Musik konzentrieren und braucht keine Verträge schreiben und ,Klinken putzen’. Der Kunde wiederum spart Zeit, kann anhand von Videos selbst entscheiden, was ihm gefällt, und was er sich leisten will.