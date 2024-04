Osterwochenende: Neun Führerscheine sind weg

Planquadrat am Karfreitag

Allein beim landesweiten Planquadrat am Karfreitag mussten sich 680 Lenker einer Kontrolle unterziehen, 542 wurden auch zum Alko-Test gebeten. Zwei Fahrer hatten mehr als 0,5 Promille, einer stand unter Drogeneinfluss – ihm wurde der Führerschein gleich an Ort und Stelle abgenommen.