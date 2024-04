Xabi Alonso bleibt – nun hagelt es heftige Kritik

„Es wird nie wieder die Zeit kommen, in der ihm dieser Job zur Verfügung steht“, sagt Keys über den Trainerposten beim FC Liverpool. Weil Jürgen Klopp die „Reds“ verlässt, wird dieser im Sommer frei. „Und es wird nie wieder eine Zeit geben, in der er so begehrt sein wird wie jetzt.“ Neben dem Premier-League-Klub hatte auch der FC Bayern München großes Interesse an Alonso gezeigt. Auch bei Manchester United und Real Madrid war er auf dem Zettel gestanden.