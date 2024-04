Häftlinge klagen, um Sonnenfinsternis zu sehen

Ein Sprecher der Justizbehörde bestätigte, dass es derzeit Anträge in Bezug mit dem Ereignis überprüft, wollte allerdings keine weiteren Einzelheiten herausgeben. Die Behörde hatte Mitte März angeordnet, dass der Ausgang in Gefängnissen wie an Feiertagen geregelt sein soll: Alle Inhaftierten müssen somit von 14 bis 17 Uhr in ihren Zellen bleiben. Die totale Sonnenfinsternis ist in New York gegen 15.15 Uhr Ortszeit sichtbar.