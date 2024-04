Steirisches Ehepaar im Sturm von Baum erschlagen

Nur 15 Minuten später zweiter tödlicher Unfall in der Region

Zu einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall kam es nur 15 Minuten später auf der L442 in Breitenfeld an der Rittschein nur rund zehn Kilometer von der ersten Unfallstelle entfernt. Dort kam ein 59-Jähriger aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungsversuche kamen zu spät, auch er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.