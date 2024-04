Sturm fegt übers Land: Tausende Steirer ohne Strom

Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind in vielen Teilen der Steiermark aufgrund von Unwetterschäden am Ostermontag gefordert. In Krampen bei Neuberg an der Mürz wütet derzeit ein Waldbrand. Der heftige Sturm erschwert die Löscharbeiten und kann zu einer deutlich schnelleren Ausbreitung des Brandes und somit zu einer heiklen Situation führen. Die Feuerwehr Neuberg an der Mürz ist aktuell an dem Großeinsatz beteiligt.