Wechselbäder zum Einstand für Michael Lackner

Der Südburgenländer Michael Lackner (KTM) startete beim Motocross-Saisonauftakt in Paldau mit Platz fünf in seine Rookie-Saison in der MX2. Sein kleiner Bruder Manuel setzte sich als Titelverteidiger in der Jugend-Klasse zum Auftakt mit zwei zweiten Plätzen gleich an die Spitze der Gesamtwertung.