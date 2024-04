Nach 40 Punkten: LeBron spricht über Karriereende

James schrieb gegen die Nets neun verwandelte Dreier an. Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt spielt in dieser Saison wieder auf hohem Niveau und hat derzeit die beste Dreier-Wurf-Quote seiner Karriere. In den vergangenen Jahren machten James aber zunehmend Verletzungen zu schaffen. Er kann eine Option ziehen und seinen Vertrag bei den Lakers für 51,4 Millionen US-Dollar um ein Jahr verlängern. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach James im Sommer auch eine neue Herausforderung suchen könnte.