Netanyahu stimmt neuer Verhandlungsrunde zu

Wie berichtet, hatte der UN-Sicherheitsrat am Montag in einer Resolution eine „sofortige Waffenruhe“ im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln gefordert. Die Hamas wurde in dem Text jedoch gar nicht erwähnt. Seitdem machen sich Israels Regierung und die Palästinenserorganisation gegenseitig für das Fehlen einer Einigung verantwortlich.