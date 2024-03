Xabi bleibt fokussiert: „Noch bisschen was zu tun“

„Es ist noch ein bisschen was zu tun“, sagte Alonso zur Meister-Frage. Die Meisterschaft doch noch zu verspielen, erscheint aber nur theoretisch möglich – besonders bei einer Mannschaft, die in 39 Pflichtspielen dieser Saison nicht zu schlagen war. In der Bundesliga ließ Bayer in 27 Partien nur acht Punkte liegen. Dazu kommt der Last-Minute-Faktor wie gegen Hoffenheim, als Robert Andrich in der 88. Minute den Ausgleich erzielte und Patrick Schick in der 91. Minute zum Sieg traf. Späte Leverkusener Treffer führten in der Liga zu sieben Punkten mehr.