Deutsche Bundesliga in Konferenz – ab 15.30 Uhr

In den letzten sechs Duellen zwischen der TSG und Leverkusen gab es keinen Heimsieg (erst gab es zwei Remis und zuletzt vier Auswärtssiege in Folge, bei denen die Gäste immer mindestens dreimal trafen). Leverkusen hat einen komfortablen zehn-Punkte-Vorsprung (der wurde so spät nie verspielt). Das Alonso-Team hat bereits jetzt öfter gewonnen (22-mal) als der Meister FC Bayern München in der kompletten letzten Saison (21 Siege nach 34 Spieltagen)!