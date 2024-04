Frühe Heu-Mahd rettet Hunderten Kitzen das Leben

Sie ducken sich ins Gras, wenn Gefahr kommt! Dieses Verhalten hilft gegen natürliche Feinde, ist aber tödlich beim Mähwerk. Bundesweit werden jährlich 25.000 Kitze und abertausende Häschen „gemäht“. „Heuer hilft den Tieren das Wetter und die frühe erste Mahd“, weiß Wildbiologe Christopher Böck vom oö. Landesjagdverband. Die Bauern, die in Oberösterreich 211.000 Hektar Grünland – das sind 42 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen – bearbeiten, werden in Gunstlagen schon Ende April das erste Mal mähen. „Der erste Schnitt ist der wichtigste, da er am qualitätvollsten ist“, erklärt Stefan Rudlstorfer von der Landwirtschaftskammer OÖ, und: „Die Witterung ist perfekt, es gibt genug Feuchtigkeit und jetzt Wärme.“