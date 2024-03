„Stark alkoholisiert“: Mit Auto in Abhang gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 7 Uhr. Der 22-Jährige fuhr mit dem Auto auf der L37 von Thiersee kommend in Richtung Kufstein. Als Beifahrer befand sich ein 23-jähriger Deutscher an Bord. „Eigenen Angaben zufolge verlor der Lenker aus Übermut die Kontrolle über das Fahrzeug“, heißt es von der Polizei. Folglich kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.