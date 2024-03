Austria-Kapitän Fischer: „Wir stehen hinter ihm“

Dass die Serie an sieglosen Spielen nun schon auf zehn Matches ausgebaut wurde, begründete der 47-Jährige auch mit den blau-weißen Problemen im Angriff. In den letzten fünf Partien gelang dem Aufsteiger nur ein Tor. „Wir haben Stürmer mit wenig bis keiner Bundesligaerfahrung. Bei uns ist kein einziger Stürmer, der voriges Jahr in der Bundesliga gespielt hat. Im letzten Drittel ist es schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen, genau zu sein. Das braucht einfach Zeit. Das Tor wird kommen, wir müssen nur fleißig bleiben“, erklärte Scheiblehner, der seiner Elf in Wien erstmals ein 4-3-3-System verpasste. „Die Spieler haben das toll umgesetzt, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung.“