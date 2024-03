LIVE ab 19.30 Uhr: Austria empfängt Blau-Weiß Linz

Die Länderspiel-Pause nutzte Wimmer für Videoanalyse und Arbeit im gruppentaktischen Bereich. „Für uns ist so eine Phase immer gut, weil wir dann reflektieren können, was die letzten Wochen passiert ist, woran wir arbeiten müssen und was besser funktioniert hat“, erklärte der 43-Jährige. „Wir müssen dahin kommen, dass wir ein Spiel länger kontrollieren.“ Man dürfe die Dominanz nicht mehr so leicht aus der Hand geben. So hatte die Austria vor zwei Wochen in Altach spät den 1:1-Ausgleich kassiert.