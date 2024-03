St. Pölten gewinnt Derby ++ Leoben 0:0 gegen KSV

DSV Leoben hat nach der Niederlage bei der Vienna auch im steirischen Derby Punkte abgegeben! Der Cup-Halbfinalist kam am Freitag in der 21. Runde der 2. Liga zu Hause gegen den Kapfenberger SV nur zu einem 0:0, übernahm in der Tabelle aber zumindest vorläufig Rang 2. Im zweiten Derby besiegte St. Pölten Schlusslicht Amstetten 3:1 (2:0) und hielt Anschluss an die Verfolgergruppe von Tabellenführer GAK.