Kiffen um Mitternacht am Brandenburger Tor

In Köln wurde ein „Kiff-Inn“ am Dom angekündigt. Zur Demonstration in Hamburg schrieb der Verband: „Für diesen Tag haben viele von uns seit Jahrzehnten gekämpft und in den letzten gut zwei Jahren noch mal alles gegeben.“ Man wolle nun auch zeigen, „dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind“. In Absprache mit der Polizei werde man darauf achten, „dass nicht in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen konsumiert wird“.