Deutsche erlauben Cannabis: EM wird Kiffer-Treffen

Am 1. April legalisieren unsere Lieblingsnachbarn den Konsum und Anbau von Cannabis. Erwachsene können demnach schon bald ganz offiziell Joints in der Öffentlichkeit rauchen. Doch was bedeutet das für die anstehende Fußball-EURO, zu der Hunderttausende Fans aus ganz Europa anreisen? Deutschland steht deshalb jetzt schon Kopf, Krone+ zeigt, was möglich ist – und was nicht.