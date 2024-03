Erneut Rufe aus evangelischer Kirche nach Feiertag

Die Abschaffung des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag sei „bis heute in schmerzlicher Erinnerung“, heißt es in dem Schreiben. Der Kärntner evangelische Superintendent Manfred Sauer wiederum kündigte gegenüber der „Kleinen Zeitung“ (Donnerstag) an, in der Frage im heurigen Wahljahr „nichts unversucht“ zu lassen. „Wir kämpfen kräftig weiter für den Feiertag, nicht nur für Protestanten, sondern für alle Christen“, so Sauer.