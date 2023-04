Karfreitag gestrichen:„Die Narbe geht nicht weg!“

Gründonnertag in Graz: Wolfgang Rehner, Superintendent der evangelischen Kirche Steiermark, steht mit Pfarrern und Pfarrerinnen seiner Kirche am Südtiroler Platz und bietet Passanten eine Fußwaschung an: „Es ist ein symbolischer Akt, dass wir als Christen für andere da sein sollen und dass wir uns mit denen, die Hilfe brauchen, solidarisieren müssen“, erklärt er die Aktion.