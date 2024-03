Duell um steirische Rotkreuz-Führung eröffnet

„Parteien sollen sich nicht einmischen“

Weitgehend bedeckt hält man sich auch in politischen Kreisen. Aus dem Büro von ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, selbst lange als Notarzt im Einsatz und dem Roten Kreuz eng verbunden, heißt es: „Diese Wahl treffen die vielen engagierten Funktionärinnen und Funktionäre in den Gremien. Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl wird selbstverständlich und im Sinne der Gesundheitsversorgung der Steirerinnen und Steirer auch in Zukunft mit allen, die beim Roten Kreuz Verantwortung tragen, gut zusammenarbeiten.“