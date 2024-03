SPÖ-Urgestein will Rot-Kreuz-Präsident werden

Es ist zumindest in der jüngeren Geschichte des steirischen Rot-Kreuz-Landesverbands ein aufsehenerregendes Novum: Erstmalig hat sich eine zweite Liste zur Wahl des neuen Präsidiums formiert. Siegfried Schrittwieser, langgedienter SPÖ-Landespolitiker und zuletzt bis 2015 zweiter Vize-Landeshauptmann, hat am Mittwoch offiziell verkündet, worüber schon länger gemunkelt wird: Er will mit der Liste „Siegi Schrittwieser Reformgruppe“ die neue Führung des Roten Kreuz stellen und den amtierenden Präsidenten Werner Weinhofer ablösen.