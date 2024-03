Mega-Party im Orpheum mit alten und neuen Freunden

Was die Zukunft von gamsbART angeht, so bietet Gerhard Kosel im Herbst noch ein pralles Programm mit Größen wie Herms Fritz, Johannes Silberschneider, Markus Schirmer, Wolfram Berger und anderen mehr. 2025 will es die Aktivitäten aber nach und nach einstellen. Denn Kosel arbeitet schon an neuen Ideen, die weit über die steirischen Grenzen hinausreichen.