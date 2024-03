Vettel über F1-Comeback: „Habe noch heuer was vor“

„Habe noch ein bisschen was vor“

Derzeit sei aber der Punkt nicht erreicht, dass er zurück in die Motorsport-Königsklasse will. Auch der enorme zeitliche Aufwand mit mindestens 24 Rennen spiele eine Rolle. „Natürlich bin ich nach wie vor in Kontakt mit Leuten, die ja mich indirekt oder direkt die letzten 17 Jahre in dem Sinne begleitet haben“, erläuterte der 36-Jährige. „Und ja, ich habe noch ein bisschen was vor, auch hoffentlich im Rahmen der Formel 1 und auch noch dieses Jahr“, sagte der Vater von drei Kindern ist, ohne konkreter zu werden: „Es wird sich noch zeigen, ob das stattfindet.“