Baltimore: Opfer waren Arbeiter aus Lateinamerika

Stromversorgung fiel auf Schiff aus

Ein Containerschiff hatte die vierspurige und mehr als 2,5 Kilometer lange Autobrücke in der Nacht auf Dienstag gerammt und so zum Einsturz gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es vor dem Unglück ein Problem mit der Stromversorgung des Schiffes. Laut den US-Behörden gelang es der Crew, die Behörden per Notsignal darüber zu informieren, dass sie die Kontrolle über das Schiff verloren habe. So konnten offenbar Beamte an Land den Verkehr stoppen und verhindern, dass noch mehr Autos auf die Brücke gelangten.