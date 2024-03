Keine neuen Fälle, doch Gefahr noch nicht vorbei

Fünf Jahre ist es her, dass es in Tirol die letzten Masernfälle gab. Nach 2019 folgten laut Zahlen des Landes Masern-freie Jahre. Seit Jänner 2024 häufen sich die Fälle jedoch. 79 Personen haben sich mit dem hochansteckenden Virus infiziert, das sich in typischem Ausschlag und grippeähnlichen Symptomen äußert.