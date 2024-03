Georgien holt EM-Ticket nach Krimi gegen Griechen!

Die Mannschaft von Trainer Willy Sagnol gewann am Dienstag in Tiflis das Playoff-Finale gegen Favorit Griechenland mit 4:2 nach Elfmeterschießen. 120 Minuten lang war es torlos geblieben. Die griechischen Gäste verpassten damit ihre fünfte EM-Teilnahme. Die Georgier treffen nun im Sommer in der EURO-Gruppe F auf die Türkei, Portugal und Tschechien.