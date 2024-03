Land startet Umfrage zu Mobilitätsverhalten

Warum das Land selbst das Ruder in die Hand nimmt

Hintergrund: Bisher (zuletzt im Jahr 2014) fand die Erhebung durch den Bund österreichweit statt, das Land zahlte dazu. „Aufgrund einer Änderung der Methodik und Herangehensweise bei der Bundeserhebung hätte sich der Landesbeitrag auf rund 1,3 Millionen Euro nahezu versiebenfacht. Nach zehn Jahren bedarf es jedoch dringend einer Aktualisierung, weshalb wir in ,Eigenregie‘ eine steiermarkweite Stichprobenerhebung des Mobilitätsverhaltens durchführen. Dafür wurden in der letzten Regierungssitzung 600.000 Euro beschlossen“, erklärt Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ).