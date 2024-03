Europa wappnet sich mit intelligentem Kampfpanzer

Der neue europäische Superpanzer namens MGCS – Main Ground Combat System – soll von einem deutsch-französischen Konsortium, dem aus dem französischen Konzern Nexter und Leopard-2-Bauer KMW in Deutschland hervorgegangenen KNDS, konstruiert werden. Auch Italien ist mit seinem Rüstungskonzern Leonardo an Bord: Er schloss eine strategische Allianz mit KNDS. Das Projekt, an dem noch weitere Rüstungsunternehmen wie Hensoldt mitwirken, war von Verzögerungen und Zank darüber überschattet, welche Firmen aus welchen Ländern so zum Zug kommen sollen. Rivale Rheinmetall stellte ob der Verzögerung zwischenzeitlich gar einen eigenen Kampfpanzer – Codename „Panther“ – als Rivalen für das zähe Gemeinschaftsprojekt vor. Mit Ungarn gibt es bereits einen Abnehmer. Doch auch in die Entwicklung des MGCS und eines deutsch-französisch-spanischen Stealth-Kampfflugzeugs (FCAS) kommt nun endlich Schwung.