„Football kann auch in Europa riesig werden“

Nach Stationen in Amsterdam, Mailand und München war's am Sonntag so weit, machte das Gridiron-Football-Camp zum Abschluss der Europa-Tour Halt in der Bundeshauptstadt. Danube-Dragons-Coach Fred Armstrong machte es mit seinen Kontakten möglich, holte nicht nur das Event – sondern auch die beiden NFL-Superstars (Las Vegas Raiders) und Justin Fields (Pittsburgh Steelers) auf den Donaufeld-Platz. Das Duo coachte die Jüngsten der Dragons, gab dem Nachwuchs lehrreiche Tipps.