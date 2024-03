Der nächste Barca-Spieler auf Bayerns Wunschzettel

Der 19-jährige Innenverteidiger kickt ausschließlich in der zweiten Mannschaft des spanischen Meisters, wo er in 29 Pflichtspielen in der laufenden Saison bislang 24 Mal eingesetzt wurde. Zudem durfte Faye vergangenen Freitag erstmals für Senegals Nationalteam auflaufen, beim 3:0-Sieg gegen Gabun traf er zum zwischenzeitlichen 2:0.