Bedient sich der FC Bayern bei Borussia Dortmund?

Stammspieler beim BVB

Der Niederländer, der bis Saisonende vom FC Chelsea an Dortmund verliehen ist, stand seit seiner Ankunft in Deutschland bislang jedes Mal in der Startelf, in zwölf Einsätzen gelangen ihm bereits ein Tor sowie zwei Assists. Die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen liegt bei rund 41 Millionen Euro.