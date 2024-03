Kriechmayr: „Sprechen wir lieber über die Damen“

„Bescheidene Saison“

Es sei eine „bescheidene Saison“ gewesen, so Kriechmayr, die Leistung habe nicht gepasst. „Ich wollte eigentlich im Vergleich zum Vorjahr, als ich vier Rennen gewinnen konnte, eins draufsetzen, aber schon der Start ist nicht geglückt. Man muss immer am Limit sein, es hat in meiner Technik einfach zu viele Fehler gegeben.“