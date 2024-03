Volksdroge Alkohol fordert jährlich Hunderte Tote

Männer häufiger betroffen

Rund 65.000 Oberösterreicher sind Alkoholiker – rund fünf Prozent der Landesbevölkerung also brauchen die Substanz, um ihren Alltag zu bestreiten. Dreimal so viele Männer wie Frauen sind betroffen: 7,5 Prozent aller Männer sind süchtig, bei den Frauen sind es nur 2,5 Prozent. Jeder zehnte Österreicher über 15 Jahre erkrankt im Laufe seines Lebens an Alkoholismus. Am stärksten ausgeprägt ist die Alkoholabhängigkeit in der Altersgruppe 50-59 Jahre, während Alkoholvergiftungen am häufigsten bei 16- und 17-Jährigen vorkommen – siehe Grafik unten.