Internetkriminalität stieg in Oberösterreich kaum

Bundesweite Ausweitung

Mit Juni werde das Cybercrime-Trainingscenter in Linz seinen Betrieb aufnehmen, diese Maßnahmen müssten „auch in den entlegensten Winkeln Oberösterreichs ankommen“, kündigte Pilsl an. Außerdem seien sieben Kriminalassistenzstellen für Forensik im Bundesland geplant. Jede Dienststelle solle ein zusätzliches Netzwerk bekommen, damit bei der Bearbeitung von Fällen keine unsicheren Daten in das System der Polizei gelangen. Dafür seien in ganz Österreich 28 Millionen Euro veranschlagt.