Mieter wütend: „Wir sind der Schandfleck von Hall“

Im regennassen Wetter stehen mehr als zwei Dutzend Mieter einer Wohnsiedlung am Innweg in Hall in Tirol. Frau Schöpf ist eine von 91 Parteien: „Ich habe zu ihnen gesagt: ,Entweder sie kümmern sich oder ich schalte die ,Krone’ ein.“ Wer sich konkret kümmern soll? Die gemeinnützige Bauvereinigung Wohnungseigentum – oder die Stadt Hall –, aber gekümmert hat sich offenbar niemand. Und so wird die „Krone“ jubelnd begrüßt, als wir durch den Regen vorfahren, um uns ein Bild von der Lage zu machen.