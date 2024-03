Schumacher: Verstappen vor Abschied bei Red Bull

„Das will Alonso natürlich unbedingt!“

In Melbourne ließ sich Alonso noch nicht in die Karten blicken. Schumacher betont jedoch: „Wenn sich Red Bull ergeben würde, ein Auto, mit dem er gewinnen kann – das will Alonso natürlich unbedingt! Und man hat ja gesehen, was er am Wochenende wieder gemacht hat, wie schnell er war, wie er geschaltet hat, wie er verhindert hat, dass George Russell überholt. Er weiß, was er will, und er würde, glaube ich, auch gut da hinpassen.“