Feuer im Heck! Verstappen in Melbourne früh out

Bremse in Flammen

Wenig später wurde deutlich: Verstappen hat große Probleme. Sein Auto sei instabil, funkte er in die Box. Schon das gesamte Wochenende hatte er immer wieder Probleme mit der Bremse gehabt. Im Rennen am Sonntag in der dritten Runde dann das große Malheur: In seinem Heck begann es zu qualmen, die rechte Bremse fing Feuer. Gleichsam schleppend kämpfte sich Verstappen in die Box, die Mechaniker waren sofort mit Feuerlöscher zur Stelle, um Schlimmeres zu verhindern.