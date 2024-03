Köstliche Unikate aus der Schokohasen-Werkstatt

Von einst mehreren klassischen Geschäften dieser Art – eines davon war der legendäre „Harrer“, in das Generationen von Gymnasiasten einkehrten – erzeugt er als so ziemlich letzter in edler Handwerkskunst noch Zuckerbäckereien. Mehr als 30 verführerische Torten finden sich in den Vitrinen des Meisters und in den Sommermonaten fast ebenfalls so viele Eis-Schleckereien.